Bernanke diz que dólar corre risco no longo prazo

A uma pergunta da deputada Michele Bachmann, republicana de Minnesota, sobre os comentários do presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, de que o dólar sofrerá crescente concorrência como moeda de reserva, Bernanke disse que concorda com Zoellick que "não há um risco imediato para o dólar". "Essa é uma questão relativamente de longo prazo", afirmou.

Bernanke acrescentou que também concorda com Zoellick sobre o fato de que, se os EUA não colocarem a "casa macroeconômica em ordem", o dólar correrá perigo. "O elemento mais crítico aí é a estabilidade fiscal no longo prazo", disse. Para Bernanke, o Fed fará sua parte para assegurar que a inflação continue sob controle. "Estamos confiantes de que poderemos gerenciar nossas políticas para apoiar a economia sem induzir a inflação no médio prazo", afirmou. As informações são da Dow Jones.