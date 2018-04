Bernanke diz que recessão pode não terminar neste ano

O presidente do banco central norte-americano Federal Reserve (Fed), Ben Bernanke, alertou nesta terça-feira que, a menos que os esforços do governo consigam restaurar a estabilidade financeira, a recessão do país pode não terminar este ano. Bernanke disse a parlamentares que uma acentuada retração da economia estava em grande risco de reforçar mutuamente um crescimento fraco e a pressão do mercado financeiro. Veja também: As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise "Para quebrar o ciclo adverso, é essencial que continuemos com estímulos ficais complementares e com uma forte ação do governo para estabilizar as instituições financeiras", disse ele em discurso preparado para o comitê do Senado responsável por acompanhar o setor bancário. "Se as ações conduzidas pela administração, Congresso e pelo Federal Reserve forem bem sucedidas em restaurar a estabilidade da economia, haverá uma perspectiva razoável de que a atual recessão deve terminar em 2009, e 2010 será um ano de recuperação", disse ele. Bernanke também alertou que outro risco em sua previsão era a desaceleração econômica global, que pode enfraquecer as exportações dos Estados Unidos e prejudicar as condições financeiras. (Reportagem de Mark Felsenthal)