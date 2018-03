Bernanke: emprego só avança com crescimento forte O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), Ben Bernanke, reiterou hoje que, a não ser que o crescimento econômico seja robusto, pode demorar algum tempo para o mercado de trabalho melhorar. "Temos que crescer mais rápido que o potencial básico para reduzir consideravelmente a taxa de desemprego", disse ele ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos. "Se crescermos apenas a 3%, então, infelizmente, a taxa de desemprego ainda ficará acima de 9% até o final do ano" que vem.