Bernanke: Fed está pronto para ação significativa O chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, disse nesta quinta-feira que as perspectivas econômicas dos Estados Unidos pioraram e que mais cortes do juro podem ser necessários. "À luz das recentes mudanças no panorama e nos riscos ao crescimento, um alívio adicional (da política monetária) pode ser necessário", disse Bernanke em comentários preparados para um discurso. "Continuamos prontos para tomar medidas adicionais substantivas da maneira como for necessário para dar suporte ao crescimento e fornecer segurança adequada contra riscos negativos." (Reportagem de Glenn Sommerville e Emily Kaiser)