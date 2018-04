Bernanke: mercado não indica preocupação com inflação

Ele acrescentou que os mercados financeiros não parecem estar preocupados em relação à inflação. "Eu não penso que os mercados financeiros estejam indicando uma grande preocupação com a inflação", disse, apontando que as taxas de juro dos Treasuries (títulos do Tesouro dos EUA) de prazos mais longo ainda estão "bastante baixas".

Além disso, Bernanke defendeu os planos do Fed para comprar até US$ 300 bilhões em Treasuries de longo prazo contra as acusações de que o banco central está monetizando a dívida e atiçando a inflação. "Quando aquelas compras forem completadas, o Fed ainda terá menos Treasuries em seu balanço patrimonial do que tinha há dois anos", disse Bernanke, acrescentando que a participação do Fed nos Treasuries em mercado será uma das mais baixas no período pós-guerra. "Não estamos tomando uma porção significativa nos Treasuries", disse o presidente Bernanke. Questionado se o Fed estaria considerando a venda de parte dos Treasuries que tem comprado, ele respondeu: "Não temos qualquer plano de curto prazo de desinvestimento".

Bernanke acrescentou que a inflação "está bastante estável neste momento" e as várias medidas de oferta monetária não estão crescendo rapidamente. "Vamos deixar claro o que está acontecendo - o Federal Reserve não está colocando dinheiro na economia. O que estamos fazendo é criar reservas bancárias. Não estamos perseguindo qualquer bem", disse Bernanke.

Em resposta ao deputado republicano Bill Posey, que insistiu que o Fed está causando inflação, Bernanke respondeu esboçando os vários instrumentos que o banco central tem para sair de seus programas de socorro, apontando, por exemplo, que o Fed agora tem a autoridade de elevar as taxas de juro pagas sobre as reservas. Ele acrescentou que o Fed está fazendo o seu melhor para enfrentar a debilitada economia. "Estamos tentando com toda a força dar suporte à economia", disse.

Voltando à discussão sobre o Programa de Empréstimo a Prazo de Ativos Lastreados em Ativos (Talf, na sigla em inglês), Bernanke disse que embora o volume emprestado através do programa é menor do que esperava, ele tem sido eficaz e está ajudando o mercado de crédito. "Portanto, vamos continuar a focar sobre aquele instrumento", disse Bernanke, que até mesmo sugeriu que o programa pode ser expandido. As informações são da Dow Jones.