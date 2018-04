Bernanke não descarta aperto monetário para evitar inflação-WSJ

"De modo geral, o Federal Reserve tem muitos instrumentos eficazes para apertar a política monetária quando a perspectiva econômica exigir. Tal como eu e meus colegas temos afirmado, no entanto, as condições econômicas não parecem exigir uma política monetária apertada por um longo período", disse em artigo com data de 20 de julho e publicado no site do jornal.

Bernanke falará nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Financeiros da Câmara dos Estados Unidos.

(Reportagem de Kevin Plumberg)