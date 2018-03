Bernanke não descarta subir juro para evitar bolhas

"Para uma bolha geral, a supervisão e a regulamentação do sistema financeiro é a abordagem mais eficaz" para combater bolhas, disse Bernanke aos senadores do Comitê de Bancos do Senado. Ele acrescentou que: "Eu não descarto usar a política monetária quando necessário se essa situação se tornar preocupante e ameaçar nosso mandato duplo, que é crescimento e inflação".

Bernanke disse que o banco central está fazendo o melhor que pode para observar "desalinhamentos nos preços dos ativos nos maiores mercados de crédito e de ações". Ele não acredita que os preços dos ativos nos EUA estejam atualmente sobrevalorizados.

Programa de emergência

O governo dos EUA deve ficar perto do equilíbrio financeiro nos seus investimentos de emergência nas firmas financeiras, segundo o presidente do Fed. Bernanke disse aos senadores que o dinheiro investido em instituições financeiras através do plano de socorro financeiro de US$ 700 bilhões deve, no geral, ser devolvido aos contribuintes. Ele sugeriu que os retornos devem ficar "muito próximo do equilíbrio financeiro", embora reconheça que o governo pode terminar ligeiramente negativo em alguns investimentos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esses comentários foram feitos em uma discussão sobre o futuro do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (Tarp), que está programado para vencer no final do ano. Congressistas republicanos e democratas vêm pressionando o Departamento do Tesouro para saber se pretende prorrogar o programa para o próximo ano, mas até agora o secretário do Tesouro, Timothy Geithner, tem declinado em dar uma resposta.

Bernanke disse que o Tarp no geral serviu ao seu propósito em estabilizar os mercados financeiros e que seria "apropriado" começar a recolher o programa de socorro. As informações são da Dow Jones.