Bernanke pede que China permita valorização do yuan Os chineses correm o risco de perder o controle de sua economia a não ser que deixem o yuan valorizar e fortaleçam seu sistema financeiro, afirmou nesta sexta-feira o chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke. Bernanke integra a delegação norte-americana dirigida pelo secretário do Tesouro, Henry Paulson, que está em Pequim para discutir questões econômicas entre os dois países e tentar convencer a China a deixar sua moeda flutuar mais livremente, o que ajudaria a reduzir os desequilíbrios da economia mundial. Os Estados Unidos querem um yuan mais forte para ajudar o país a reduzir seu déficit comercial com a China. O déficit atingiu 24,4 bilhões de dólares em outubro, o que representa 40 por cento de todo o déficit comercial norte-americano. Mas Bernanke disse que a flexibilização do yuan também ajudará a própria China. "Mais flexibilidade no yuan traria importantes vantagens. Esqueçam o resto do mundo: traria vantagens importantes para a China. Sem flexibilidade na taxa de câmbio, a China não pode ter uma política monetária independente", afirmou, em resposta a uma pergunta feita após discurso. Bernanke respondeu ainda que parte da culpa pela baixa taxa de poupança dos Estados Unidos se deve aos desequilíbrios da economia mundial. Mas as altas taxas de poupança na China e em outros lugares - assim como em países superavitários na produção de petróleo - também eram um fator determinante para o problema. "Os desequilíbrios globais não são resultado de ações de um único país. Eles dependem da interação completa de todos os países do mundo", disse Bernanke.