Bernanke pede que Congresso aprove reforma financeira O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), Ben Bernanke, pediu ao Congresso que atue em direção à aprovação de reformas financeiras, paralelamente ao trabalho do banco central para implementar uma série de medidas para ajudar a sustentar o sistema financeiro. "Não podemos perder de vista a necessidade de reorientar a supervisão e fortalecer nosso atual arcabouço regulatório e legal para evitar o reaparecimento de eventos semelhantes aos dos últimos dois anos", afirmou Bernanke. "Reguladores e supervisores podem ter uma importante participação, mas uma reforma financeira ampla exige a atuação do Congresso", afirmou.