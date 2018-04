Bernanke prevê juros baixos 'por um longo período' nos EUA

O presidente do Fed (Federal Reserve Bank, o Banco Central americano), Ben Bernanke, afirmou nesta terça-feira que as taxas de juros devem continuar baixas "por um longo período" no país e o desemprego deve aumentar.

Na apresentação de um relatório bianual do Fed ao Congresso americano, Bernanke avaliou os efeitos da crise financeira mundial sobre a economia dos Estados Unidos e disse que a expectativa é de que a recuperação econômica comece mais perto do fim do ano.

Ele disse que o banco foi cauteloso ao reavaliar o perigo de inflação e afirmou estar pronto a aumentar as suas taxas de juros quando for necessário, embora tenha previsto que por ora elas irão permanecer no patamar atual, entre zero e 0,25% ao ano.

A fim de combater os efeitos da crise econômica, além de manter os juros baixos e ampliar o crédito aos bancos as autoridades americanas lançaram um pacote de estímulo de US$ 787 bilhões em fevereiro com o objetivo de reduzir o corte de vagas de trabalho, incentivar o consumo e ampliar a infraestrutura.

Imóveis

"Embora a recessão no resto do mundo tenha levado a uma queda brusca na demanda por produtos americanos, esse lastro na nossa economia para estar diminuindo", afirmou Bernanke.

O presidente do Fed afirmou também que, além do alto desemprego, o valor dos imóveis deve continuar baixo e o crédito, limitado. Por isso, Bernanke prevê que o consumo continue restrito.

Por outro lado, Bernanke disse que a produção do país deve melhorar um pouco em 2009, com uma recuperação gradual em 2010.

Bernanke afirmou ainda que a intervenção do governo na economia pode acabar de forma "suave e oportuna".

Tal afirmação foi interpretada por analistas como um recado aos que temem, nos Estados Unidos, que o governo passe a ter permanentemente um papel mais dominante na economia.