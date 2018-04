Bernanke promete estender ajuda se mercado precisar O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Ben Bernanke, afirmou que o Programa de Crédito a Termo de Títulos Lastreados em Ativos (Talf, na sigla em inglês) será estendido se os mercados ainda precisarem de sustentação. Na sessão de perguntas e respostas de seu depoimento semestral, Bernanke foi questionado pelo presidente do Comitê Bancário do Senado, Christopher Dodd (Democrata de Connecticut), sobre o fato de o Talf, criado pelo Fed para dar apoio ao mercado de securitização, não ter sido estendido recentemente juntamente com outros programas. Bernanke notou que o Talf só terminará em 31 de dezembro. Dodd pediu que Bernanke anuncie qualquer decisão sobre a ampliação do programa o quanto antes para dar previsibilidade ao mercado.