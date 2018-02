Bernanke reitera que inflação é preocupação para o Fed O chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, afirmou ao Congresso nesta quarta-feira que a economia norte-americana crescerá gradualmente este ano e ganhará força em 2008, mas alertou que ainda existem muitos riscos para o cenário. Bernanke enfatizou também que o banco central norte-americano continua vigilante com a inflação. "No geral, a economia dos EUA parece inclinada a se expandir em um ritmo moderado no segundo semestre de 2007, com o crescimento ganhando um pouco de força em 2008", afirmou. (Por Mark Felsenthal e Glenn Somerville)