Bernanke teme inflação; mercado assume ritmo de cautela

O otimismo que vinha ganhando espaço no mercado financeiro nos últimos dias foi ameaçado pelas declarações do presidente do banco central norte-americano, Ben Bernanke. Em coluna publicada pelo Wall Street Journal, Bernanke defendeu as medidas adotadas pelo banco central, afirmando que elas suavizaram o impacto econômico da crise financeira e melhoraram o funcionamento de importantes mercados de crédito.

De acordo com o texto, ele acredita, contudo, que estas medidas poderão provocar um cenário de inflação, o que poderá ser combatido com aperto da política monetária. Ele explica que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) vem dedicando algum tempo para elaborar uma estratégia de saída e acredita ter as ferramentas necessárias para retirar a política de afrouxamento "quando se tornar apropriado".

"Em algum momento, no entanto, conforme a recuperação econômica se estabelecer, precisaremos apertar a política monetária para evitar o surgimento de um problema inflacionário no caminho", afirmou Bernanke.

Ferramentas

Em depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Bernanke disse que o juro básico deve permanecer perto de zero por um período prolongado. Para combater a inflação, portanto, o banco central americano usaria outras ferramentas.

Uma delas, que foi detalhada na coluna, está ligada ao gerenciamento do balanço do Fed. Os bancos têm preferido manter reservas expressivas junto ao banco central, dadas as condições econômicas atuais. Conforme a economia se recupera, os bancos devem encontrar mais oportunidades de empréstimo, o que poderia impulsionar rapidamente a oferta monetária e provocar pressões inflacionárias. Por isso, "quando chegar o momento", será preciso eliminar as amplas reservas ou neutralizar qualquer efeito indesejado na economia.

Outra maneira de apertar a política monetária, segundo Bernanke, seria pagar juro mais elevado sobre as reservas detidas pelos bancos, atualmente de 0,25%. Como o juro que o Fed paga costuma estabelecer um piso para os juros no mercado no curto prazo, taxas mais elevados podem desencorajar um crescimento excessivo na oferta monetária ou no crédito, já que os bancos não vão querer emprestar recursos a taxas menores do que as que podem ganhar, sem risco, com o Fed.

Mercado

As declarações de Bernanke seguraram a tendência de alta no mercado acionário americano e, por consequência, no Brasil. Em Nova York, às 12h05, o índice Dow Jones sobe 0,63%. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) chegou a subir durante a manhã, mas opera estável. O dólar comercial é vendido a R$ 1,9010, em queda de 0,11%.