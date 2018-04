Bernanke vê alguma melhora na economia dos EUA

Bernanke disse também que o banco central do país está examinando cautelosamente maneiras para desmontar suas políticas maciças de estímulo monetário quando as condições permitirem.

Mas ele alertou que o desemprego deve permanecer alto até 2011 e que isso pode enfraquecer a frágil confiança do consumidor e comprometer potencialmente o que se espera ser uma recuperação bastante gradual.

"O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) acredita que uma postura de grande alívio para a política monetária será adequada por um período prolongado", destacou Bernanke, referindo-se às decisões de política monetária do FOMC, em comentários preparados para discurso a parlamentares norte-americanos.

"No entanto, nós também acreditamos que é importante assegurar à população e aos mercados que as medidas políticas heterodoxas que tomamos em resposta à crise financeira e à recessão podem ser desmontadas tranquilamente e em tempo, conforme necessário."

"Através disso, evitaremos o risco de que a política de estímulo possa levar a um futuro aumento na inflação", acrescentou.

O Fed cortou a taxa básica de juro norte-americana para perto de zero e duplicou o tamanho de seu balanço para cerca de 2 trilhões de dólares, enquanto injetava dinheiro na economia para combater uma recessão severa, após um pânico financeiro ter levado os mercados de crédito globais ao colapso no ano passado.

Alguns economistas, incluindo alguns formuladores de política monetária, estão preocupados que essa expansão dramática da liquidez e do crédito pelo Fed possa germinar as sementes para a inflação, enquanto a recuperação ganha força.

Bernanke esforçou-se para assegurar que o banco central possui um arsenal à sua disposição para desmontar seu estímulo monetário sem precedentes, quando for a hora certa, ainda que seu balanço continue grande por algum tempo.

"O Fed tem devotado atenção considerável a questões relacionadas a sua estratégia de saída e estamos confiantes de que temos as ferramentas necessárias para implementar essa estratégia quando for apropriado", afirmou, reproduzindo os comentários que fez em artigo publicado na noite de segunda-feira no site do Wall Street Journal.

"Caso as condições econômicas permitam um aperto monetário antes que se complete o processo de desmonte (do estímulo), nós temos um número de ferramentas que vão possibilitar que aumentemos as taxas de juro conforme necessário", afirmou Bernanke.

Pagar juros pelos depósitos detidos pelo Fed --ferramenta usada por outros bancos centrais-- é o principal desses instrumentos, disse Bernanke. Através do aumento do juro que estiver disposto a pagar, o Fed pode encorajar os bancos a direcionar o excesso em caixa para o banco central.