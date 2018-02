Bernanke vê economia ''''forte''''

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, disse ontem que, por ora, não vê ''''contágio significativo do setor de moradias sobre outras partes da economia''''. Ele acrescentou que ''''a maior parte do restante da economia está funcionando num nível bastante forte''''. As declarações foram dadas durante depoimento ao Senado. Bernanke observou que não houve grande impacto do setor imobiliário sobre os gastos dos consumidores. Ele reconheceu que usar os ativos imobiliários foi uma forma conveniente para os americanos elevarem a renda disponível. O presidente do Fed ressaltou que a contaminação dos problemas com as hipotecas subprime - direcionadas a clientes com maior probabilidade de dar um calote - implicará significantes perdas financeiras. Em resposta a perguntas feitas pelos senadores, Bernanke citou estimativas de que os prejuízos de crédito relacionados ao subprime podem se situar entre US$ 50 bilhões e US$ 100 bilhões.