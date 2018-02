Bernanke vê perda com crédito imobiliário de até US$100 bi O chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, afirmou nesta quinta-feira que as perdas ligadas ao crédito imobiliário de risco podem atingir 100 bilhões de dólares e ameaçam o gasto do consumidor, mas ponderou que o banco central norte-americano está trabalhando com rapidez para fortalecer as regras de empréstimos. "As perdas associadas com o ''subprime'' vieram à tona e são significativas. Algumas estimativas estão entre 50 bilhões e 100 bilhões de dólares", afirmou ele ao Comitê Bancário do Senado, no segundo dia de uma apresentação ao Congresso. Bernanke acrescentou que os indicadores mais confiáveis mostram que os preços de moradias nos Estados Unidos não caíram em todo o país e que a desaceleração do setor não levou consumidores a reduzir gastos até agora. Ele avaliou, no entanto, que se os preços caírem de fato, os consumidores podem cortar os gastos em até 9 centavos para cada dólar de riqueza perdida. Como resultado do setor imobiliário mais fraco, o Fed reduziu sua previsão de crescimento neste e no próximo anos, mas o banco central acredita que essa pressão deve perder força. Bernanke destacou os passos que o Fed tomou ou planos para garantir que os problemas no setor de subprime não se repitam, mas uma série de perguntas de parlamentares mostrou que alguns acham que o Fed não estava agindo de forma suficiente. O chairman do Fed disse ainda que compartilha a frustração pelo lento progresso da China em permitir que o iuan se aprecie, mas acrescentou que apenas as taxas de câmbio não resolverão o desequilíbrio que impulsionou o déficit comercial dos Estados Unidos com o país asiático.