Bernard Appy diz que piora do mercado é ciclotímica O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, considerou "ciclotímica" a piora do humor do mercado ontem. "A tendência de longo prazo é claramente de melhora de percepção do Brasil e não se deve superestimar a mudança de um dia no mercado", disse. Perguntado se a manutenção da taxa de juros neste mês não poderá comprometer o crescimento do País, Appy disse que o Banco Central sabe o que está fazendo e fez o que considera mais adequeado. "Estou seguro de que o governo está criando todas as condições para que as taxas de juros voltem a cair", afirma. Appy deu entrevista após participar de seminário realizado pelo Sindicato dos Bancos do Rio, no qual foi discutido a autonomia do Banco Central.