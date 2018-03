Bernard Madoff se envolve em primeira briga na prisão

O investidor americano Bernard Madoff protagonizou sua primeira briga na prisão, onde cumpre desde julho uma condenação de 150 anos por organizar uma das maiores fraudes da história, informou nesta terça-feira, 13, o jornal New York Post.

Madoff, que entrou em 14 de julho no centro penitenciário de Butner, na Carolina do Norte, se envolveu, segundo o jornal, com outro detento em uma "acalorada discussão" sobre economia e o estado da bolsa de valores, o que gerou a primeira briga física do investidor na prisão.

O investidor, que foi um dos mais renomados assessores financeiros dos Estados Unidos, de 71 anos, falava com um de seus colegas de prisão, a quem o diário define como "um homem branco de mais de 60 anos", sobre o estado da bolsa de valores, e a conversa subiu de tom até que seu interlocutor o empurrou.

"Madoff devolveu o empurrão com força e com ambas as mãos, e fez com que o outro detento tropeçasse", explica o jornal, que cita outros internos - não identificados -, que dizem que o preso mais famoso de Butner saiu como "ganhador" da briga, depois que seu oponente saiu correndo.

Uma dessas testemunhas disse ao jornal nova-iorquino que Madoff se mostrou "realmente agressivo" e que surpreendeu seu atacante, já que este não esperava que o investidor reagisse diante do empurrão que lhe deu diante de cerca de 20 presos nos arredores de um dos campos de beisebol da prisão.

Segundo o jornal, este incidente fez crescer o respeito e a credibilidade de Madoff entre seus companheiros. Antes de entrar na penitenciária, o investidor tinha pagado um especialista para que lhe ensinasse sobre a vida na prisão e lhe desse "conselhos de sobrevivência atrás das grades".