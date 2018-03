Bernardo admite mínimo de R$ 510, mas Lula vai decidir O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse hoje que a elevação do salário mínimo para R$ 510,00 "é uma possibilidade". Bernardo informou que vai conversar no final da tarde de hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fechar o valor do mínimo. "Nós vamos levar a ele esse cenário. Mas a decisão é do presidente", disse o ministro ao chegar ao Ministério da Fazenda onde terá uma reunião com o ministro Guido Mantega. "É possível que o salário mínimo seja fixado em R$ 510 a partir de janeiro", afirmou. Ele rejeitou a ideia de que o reajuste do mínimo possa representar uma medida eleitoreira. "Essa leitura é feita sobre qualquer coisa que fazemos."