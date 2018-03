Bernardo conversará com Lula sobre aumento do mínimo O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, informou hoje, no Palácio do Itamaraty, que conversará amanhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o aumento do salário mínimo para 2010. Bernardo evitou comentar - apesar da insistência de jornalistas - a afirmação do relator do projeto do Orçamento para o próximo ano, deputado Geraldo Magela (PT-DF), de que haveria uma sobra de receita de R$ 870 milhões que permitirá aumentar o salário mínimo para R$ 510,00. O ministro disse que não lhe compete tomar uma decisão sobre o assunto, e sim ao presidente da República.