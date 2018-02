Bernardo: crédito superará 50% do PIB no fim de 2010 O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse hoje que a concessão de crédito no Brasil atingirá tranquilamente mais que 50% do Produto Interno Bruto (PIB) no final de 2010. Ele lembrou que este porcentual está previsto entre as metas macroeconômicas anunciadas junto com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o final do próximo ano. Ele disse que o último dado que ele se lembra sobre crédito mostrava que os financiamentos já correspondiam a 47% do PIB. "É um recado bom para a sociedade porque os bancos estão ganhando dinheiro com operações de mercado e com juros mais baratos", afirmou o ministro.