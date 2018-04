Bernardo critica discurso sobre necessidade de cortar gastos

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, criticou na manhã desta terça-feira o discurso sobre a necessidade de o governo cortar gastos. "O Brasil é mais complexo do que só falar: corta gasto, corta gasto. Esse discurso é surrado. Está vencido. Nós temos que ter rigor fiscal, mas não dá para ficar só com esse bordão surrado", disse o ministro.

Bernardo afirmou que "essa ladainha" não serve para o Brasil. Ele disse que, se o país não tivesse adotado certas medidas, o Brasil teria sequelas muito maiores. Segundo ele, entre os países do G-20, o Brasil foi o país que mais criou emprego. O ministro destacou que, se tivesse aumentado o desemprego, a conta de seguro desemprego teria sido altíssima, quando, na verdade, foram gastos R$ 10 milhões com esta conta no primeiro semestre.

Segundo Bernardo, o Brasil está vivendo um momento diferente. De acordo com o ministro, quando comparado do ponto de vista fiscal com o quadro internacional, o Brasil terá o melhor resultado fiscal este ano dentro do G-20, com exceção da Argentina. Ele lembrou que os Estados Unidos terão um déficit nominal de 13,5% do PIB americano, enquanto o Brasil terá um déficit de 1,9% do PIB.

"As pessoas estão querendo medir a realidade com uma régua que existia antes da crise e a realidade mudou completamente. Esta régua não está servindo para fazer uma boa medida", disse o ministro, ao deixar o 7º Congresso Internacional Brasil Competitivo.