Bernardo: discurso sobre corte de gastos está 'surrado' O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, criticou hoje o discurso sobre a necessidade de o governo cortar gastos. Para ele, o discurso está "surrado". Segundo o ministro, o Brasil está vivendo um momento diferente. De acordo com Bernardo, quando comparado do ponto de vista fiscal com o quadro internacional, o Brasil terá o melhor resultado fiscal este ano dentro do G-20 (grupo das 20 maiores economias do mundo), com exceção da Argentina.