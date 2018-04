Bernardo diz que orçamento não terá grandes cortes

Ele afirmou que o governo vai cumprir as metas fixadas para 2009, mas admitiu que a possibilidade de descontar os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da meta de superávit primário, em 2009 e 2010, significa "um pequeno afrouxamento" na forma como o governo vai trabalhar. "Como o PAC é maior do que o PPI (Programa Piloto de Investimento), significa que teremos um fôlego para não precisarmos mexer em outros parâmetros", explicou.

O ministro defendeu o fim do PPI. "O próprio nome diz que era um piloto. Estava na hora de acabar", declarou. Bernardo explicou que a mudança significa que o governo terá cerca de R$ 6 bilhões a mais para descontar da meta de superávit. Com o PPI, o governo podia abater da meta 0,5% do PIB e agora, com a possibilidade de usar os investimentos do PAC, o desconto pode chegar a 0,65% do PIB. "Se nós executarmos o PAC e houver necessidade, vamos descontar (da meta). Se a receita melhorar, posso não descontar ou só descontar uma parcela do PAC. Mas eu quero ter essa possibilidade", disse. O ministro disse que, em termos de valores, o desconto é de um pouco menos que R$ 6 bilhões em 2009 e um pouco mais em 2010.

Bernardo explicou que a mudança para 2010 será feita por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), mas que, para este ano, ele está negociando a inclusão desta mudança no projeto de lei que reduziu a meta de superávit primário deste ano de 3,3% para 2,5% do PIB.

O ministro lembrou que a arrecadação deste ano deve ficar R$ 63 bilhões abaixo do projetado na Lei Orçamentária. Ele previu que a economia vai voltar a crescer no segundo semestre do ano e deve chegar ao final do ano com um ritmo de crescimento anualizado de 3,5%. Além disso, segundo Bernardo, o país deve entrar em 2010 com um ritmo de crescimento "daí para mais".