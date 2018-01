Bernardo diz que pacote trará redução de impostos A inflação fechará abaixo do centro da meta e o déficit da Previdência será menor do que o esperado, anunciou nesta sexta-feira o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Segundo ele, a inflação será de 3,1% e o déficit da Previdência, estimado inicialmente em R$ 45 bilhões, será de R$ 42 bilhões. Bernardo disse ainda que o pacote que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará no dia 21 prevê a redução da carga tributária. "Porque isso é quase um clamor nacional", afirmou. Segundo Bernardo, os investimentos totais pagos pelo governo serão de R$ 14 bilhões. Em 2003, esses investimentos ficarem em R$ 4,5 bilhões. O ministro destacou ainda a redução da dívida pública interna do governo Lula. Em 1995, segundo ele, a dívida era de 30,6% do PIB. Em outubro de 2002, a dívida correspondeu a 57,6% do PIB, o patamar mais elevado. Em outubro desde ano, a relação baixou para 49,5% do PIB. Paulo Bernardo listou cinco pontos que chamou de agenda futura do governo: a sustentabilidade do crescimento econômico; fortalecimento do mercado interno; inflação baixa e estável; redução da taxa de juros; e redução do endividamento público. Ao defender as políticas econômicas e social do governo, o ministro destacou que a renda per capita do País nunca foi tão elevada, com exceção do período do Plano Cruzado no governo Sarney. Ele ressaltou que 60% das despesas orçamentárias são destinadas à área social. Citou um aumento de 170% dos recursos do Bolsa-Família e 150% no Pronaf, 50% na saúde, e 70% em benefícios vinculados ao salário mínimo.