Bernardo diz que sequelas da crise foram mínimas

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, repetiu nesta quarta-feira, 29, que, diante das circunstâncias geradas pela crise financeira internacional, as sequelas foram "mínimas" para a economia brasileira. Ele disse que o Brasil já saiu da crise por causa das medidas adotadas pelo governo que, segundo ele, retornaram como resultado para a economia.

Veja também:

ESPECIAL: Dólar, o fim de uma era?

As medidas do Brasil contra a crise

As medidas do emprego

De olho nos sintomas da crise econômica

Dicionário da crise

Lições de 29

Como o mundo reage à crise

Bernardo disse que o déficit nominal nos Estados Unidos será de 13,5% do PIB americano. "Eles fazem isso por que são loucos? Não. É porque querem salvar a economia e depois vão ter que consertar esse déficit", disse o ministro, ao chegar ao Ministério da Fazenda para a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN).

O ministro destacou que o Brasil não deu dinheiro do orçamento para empresas quebradas como ocorreu nos Estados Unidos. Segundo ele, o governo passou recursos para o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES emprestarem para o setor produtivo, mas que esses recursos retornarão na sua maior parte. Além disso, o ministro afirmou que essas medidas foram temporárias e que, em 2010, o país terá condições de fazer um superávit primário maior. "Estamos com uma situação fiscal muito confortável", disse.

Queda do superávit primário

Bernardo negou que os números da conta fiscal do governo sejam assustadores. Segundo ele, esse discurso faz parte de uma "ladainha" e é preciso ver o conjunto da obra. Ele lembrou, por exemplo, que o Bolsa-Família teve eficácia econômica porque a população de baixa renda sustentou o consumo, o que proporcionou um aumento das vendas do varejo e das encomendas da indústria.

Além disso, segundo o ministro, o governo está apostando na ampliação dos recursos para educação no Brasil e que, segundo ele, não vai dar resultado no governo Lula. "Tudo conta para custeio", disse.