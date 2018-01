Bernardo entrega presidência da Assembléia do BID O ministro do planejamento entregou nesta segunda-feira o cargo de presidente da Assembléia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), durante abertura formal da reunião, na Guatemala. Bernardo, que assumiu o posto no ano passado, na 47º reunião, ocorrida em Belo Horizonte, passou a presidência da Assembléia ao ministro das Finanças da Guatemala, Hugo Beteta, que já compunha o conselho dos governadores do organismo multilateral. Em seu discurso de despedida, o ministro do Planejamento ressaltou o trabalho do BID, mas conclamou a instituição a se envolver com mais afinco nas questões relativas ao desenvolvimento e produção de energia limpa na região. "Uma janela de oportunidade se abre para América Latina, similar àquela aparecida para Ásia, na questão dos eletrônicos, nos século passado", disse. Bernardo aproveitou para ressaltar os feitos do governo brasileiro na área social. Comemorou a Bolsa Família, o aumento da renda dos mais pobres, a expansão do crédito para agricultura familiar e redução do porcentual de trabalhadores informais na economia.