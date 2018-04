Bernardo: 'Este ano teremos crescimento zero' O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, admitiu hoje que o crescimento econômico deste ano pode ser zero - uma estimativa inferior à expectativa oficial do governo, de 1%. Ele fez esse comentário durante entrega do segundo Prêmio de Monografias da Secretaria de Orçamento Federal. Em seu discurso, o ministro criticava a série de regras que vincula os gastos do governo federal ao desempenho de indicadores econômicos. É o caso, por exemplo, do salário mínimo, cujo reajuste é vinculado ao desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores. "Este ano teremos crescimento zero, mas o salário mínimo terá um reajuste excessivo". Em 2011, ao contrário, segundo ministro, o crescimento será expressivo e o reajuste do salário mínimo será muito menor. "Será uma gritaria enorme, mas isso é problema do próximo governo", afirmou.