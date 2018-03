Bernardo: MP com reajuste do mínimo deve sair amanhã O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse esta tarde que a Medida Provisória (MP) que vai elevar o salário mínimo para R$ 510 a partir de 1º de janeiro de 2010 deve ser publicada no Diário Oficial da União de amanhã. Além do reajuste do mínimo, a MP vai definir o reajuste dos benefícios dos aposentados que ganham acima de um salário mínimo.