Bernardo: precisamos resolver a Previdência para o futuro O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou nesta segunda-feira que o mais importante na questão previdenciária é resolver o problema para as próximas gerações. É neste espírito que se encaixa, segundo ele, o Fórum Nacional de Previdência Social, criado nesta tarde em solenidade no Palácio do Planalto. "Quando se fala de reforma, é bem razoável que se faça a discussão para as próximas gerações", disse Bernardo. Em relação à sustentabilidade do sistema em um horizonte mais curto, ainda dentro do governo Lula, Bernardo afirmou que têm sido tomadas medidas de gestão, independentemente do Fórum, e esse procedimento continuará ocorrendo.