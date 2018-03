Bernardo: queda na receita pode ser maior que a prevista O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse hoje que a arrecadação de 2009 pode ter uma queda maior do que a prevista pelo governo no último relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. A queda estimada pelo governo para o ano é de R$ 64 bilhões. Mas há analistas econômicos que dizem que a redução pode ser de R$ 70 bilhões a R$ 80 bilhões, números que o ministro considerou "possíveis" de serem confirmados. Bernardo lembrou que a queda nas receitas do ano se devem ao impacto da crise na atividade econômica. Ele ponderou, no entanto, que a economia já começou a crescer e o "Natal deve ser bom", o que pode ajudar a melhorar o quadro de queda de receitas.