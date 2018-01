Bernardo reconhece que PIB do trimestre foi modesto O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, reconheceu que o crescimento do PIB no terceiro trimestre foi modesto e aquém do que o governo gostaria. No entanto, argumentou que o período é coisa do passado e que o governo agora discute o que vai acontecer em 2007. Segundo Bernardo, o resultado do terceiro trimestre "já estava na conta". Ele afirmou que o Ministério mantém a previsão de crescimento da economia este ano em 3,2%. O ministro argumentou também que o PIB não é igual para todos os setores da economia. Ele citou a agropecuária, o consumo doméstico e os investimentos como segmentos da economia que tiveram desempenho positivo. "A sensação do PIB não é igual para todos os setores. Há dados contraditórios que precisam ser melhor analisados para ver o que está acontecendo", afirmou. Segundo ele, a economia está indo bem pelo lado da demanda, mas é preciso resolver o lado da oferta. O ministro não soube avaliar por que o comércio exterior teve um peso negativo na composição do PIB e argumentou que a balança comercial brasileira está indo bem. Para ele, talvez a greve do setor automotivo possa explicar um pouco este resultado. Sobre o ambiente econômico do País, Bernardo disse ainda que o Banco Central tem feito um excelente trabalho de política monetária e que as críticas à instituição acontecem sempre a cada 45 dias, prazo de intervalo entre as reuniões do Copom. Segundo ele, os juros continuam caindo e a inflação na casa dos 3% é inédita no País. "A inflação baixa é um bem inestimável porque melhora o poder aquisitivo das famílias", argumentou o ministro.