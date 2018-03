Bertin investirá R$ 50 mi em nova fábrica de industrializados

Depois de inaugurar a maior unidade de abate do Brasil em Campo Grande, a Bertin informou que investirá R$ 50 milhões na mesma planta para construir uma unidade de alimentos industrializados supercongelados. A empresa não informou quando as obras terão início. Em comunicado, a Bertin informa apenas que a construção começará "em breve", mas que o início das operações está previsto para o primeiro trimestre de 2010.

O projeto da Bertin é formar um complexo industrial em Campo Grande, contemplando ainda a construção no segundo semestre de 2010 de uma unidade de carne cozida congelada, que produzirá carne moída, compactados, cubos de carne cozidos, entre outros. Novos investimentos serão aplicados nessa planta. Em Mato Grosso do Sul, a Bertin também tem com outra planta de abate na cidade de Naviraí e duas unidades na divisão couros, uma em Naviraí e outra em Rio Brilhante.