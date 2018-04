Bertin livre do embargo dos supermercados O Ministério Público Federal (MPF) suspendeu a recomendação feita a clientes do Grupo Bertin de que deixassem de comprar produtos do frigorífico por serem originados de áreas de desmatamento ilegal no Pará. Esta semana, o Bertin assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) se comprometendo a rastrear sua cadeia de fornecedores de gado.