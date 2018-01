Berzoini agilizará regulamentação para crédito de aposentado O ministro da Previdência Social, Ricardo Berzoini, disse que o ministério vai regulamentar, no menor prazo possível, a Medida Provisória editada hoje pelo governo que prevê empréstimos a trabalhadores com carteira assinada para serem descontados diretamente na folha da pagamento (em consignação). De acordo com o ministro, o aposentado do regime geral (INSS) também vai poder ter esse benefício, já previsto na MP, mas ainda sem possibilidade de uso por falta da regulamentação. Berzoini classificou a decisão do governo de "uma verdadeira revolução" no sistema de crédito do País. "O trabalhador recebe salário todo mês e também o aposentado, e é justo que eles possam ter acesso a juros mais baixos e financiamento mais compatível com a sua renda", argumentou. As declarações do ministro foram feitas logo após a cerimônia de lançamento do Plano Padrão dos Fundos Instituídos, um modelo elaborado pela Secretaria de Previdência Complementar para entidade, como os sindicatos que queiram montar fundos de pensão para seus associados. A solenidade foi realizada no auditório do Ministério da Previdência Social e foi marcada pelo lançamento do fundo de pensão da Força sindical (ForçaPrev), o quarto fundo instituidor autorizado a funcionar no País. Cartilha e explicações O tesoureiro da Força Sindical, Ricardo Patah, disse que, dentro de seis meses, o ForçaPrev estará funcionando a todo vapor. Ele explicou que, até lá, a Força Sindical vai enviar cartilha com explicações para seus filiados e também tomará as demais providências para instalação do fundo, como escolher a instituição financeira que vai administrar os recursos da entidade. O potencial de adesão ao ForçaPrev, segundo ele, é de 12 milhões de trabalhadores, número total de trabalhadores associados aos sindicatos vinculados à Força Sindical. No primeiro ano de funcionamento, no entanto, a meta da Força sindical é contar com 26 mil participantes no seu fundo de pensão.