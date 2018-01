Berzoini apela para aposentados se recadastrarem Depois de reiterar o pedido de desculpas aos aposentados e de reconhecer o erro cometido com o bloqueio do pagamento dos benefícios dos segurados do INSS com mais de 90 anos sem aviso prévio, o ministro da Previdência Social, Ricardo Berzoini, fez hoje um apelo aos aposentados. ?Apelo para que todos que tenham condições que procurem o INSS pessoalmente ou telefonem agendando uma visita?, disse Berzoini ao Estado de S. Paulo. Para ele, dessa forma os segurados estarão colaborando com a Previdência no combate à fraude. O bloqueio e o cadastramento decididos na semana passada tinham por objetivo combater fraudes. Agora, segundo o ministro, o processo é voluntário, e não há bloqueio de pagamento. ?Vamos formatar um processo que possa ter um prazo elástico e que, sem causar transtorno à sociedade, seja eficaz na localização e no combate à fraude?, afirmou. O desbloqueio do pagamento já foi feito e os valores já estão liberados para recebimento na rede bancária. Berzoini disse que aguarda uma vaga na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para prestar esclarecimentos. O ministro afirmou que já se colocou à disposição do Congresso para esclarecer os problemas causados aos aposentados. Pela agenda da Câmara, Berzoini deve comparecer nesta terça-feira à Comissão de Seguridade Social.