Berzoini atribui aos bancos decisão de desconto de dias parados O ministro do Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini, disse hoje que a decisão sobre o desconto dos dias parados na greve dos bancários não compete ao governo, mas sim às organizações públicas diante de suas estratégias de negócios. Na visão dele, o que caminha para resolver o impasse da greve é a negociação. Ele afirmou que houve uma "confusão de informação" em torno da decisão do governo de permitir que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil (BB) cortassem o ponto dos bancários em greve. "O que houve foi apenas uma reunião dos presidentes do BB e da CEF com alguns ministros para fazer um balanço do movimento", explicou Berzoini. "Na ocasião foi reafirmada essa decisão do início da greve, de não pagar os que aderirem o movimento." Primeiro Emprego O ministro falou ainda do programa Primeiro Emprego, ao entregar à Nestlé Brasil à GRSA o selo de Empresa Parceira do Primeiro Emprego. "Quando instituições do porte delas percebem a importância de se direcionar esforços para o primeiro emprego, vemos que o programa do governo tem chances de atingir os seus objetivos." Nesta manhã, o ministro assinou, juntamente com o presidente da Nestlé, Ivan Zurita, e o presidente da GRSA, Paulo Pires, um compromisso de criar 2 mil postos de emprego para jovens de 17 a 20 anos nos próximos dois anos.