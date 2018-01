Berzoini divulga criação de 187 mil empregos formais em abril O número de empregos formais em abril cresceu 187,5 mil postos de trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado hoje pelo ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini. Em abril do ano passado foram gerados 154,024 mil novos postos de trabalho. Em relação ao quadrimestre (janeiro a abril) foram criados 534,9 mil novos postos, enquanto que no mesmo período de 2003 foram criados 294,7 mil. O ministro comemorou os números, afirmando que esse crescimento de emprego reflete a consistência da política econômica do governo, que tem conseguido garantir a estabilidade e, com isso, a retomada consistente do crescimento. Evitando polêmica, Berzoini disse que a geração de empregos nos primeiros quatro meses do ano já é uma resposta às críticas que o governo tem recebido pela condução da política econômica. "O governo tem criado condições favoráveis para uma redução consistente das taxas de juros e isso pode ser percebido quando estamos aqui comemorando a criação de 500 mil empregos no início do ano", disse Berzoini. Ele disse estar otimista quanto as condições da economia para uma queda de juros, mas ressaltou que quem vai decidir o momento dessa queda é o Copom.