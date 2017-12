Berzoini diz que pesquisa do IBGE sobre desemprego é contraditória O ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, contestou nesta terça-feira a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que revelou o crescimento do desemprego em 0,8 ponto percentual no mês de março, fechando em 2,7 milhões de desempregados. Para Berzoini, o resultado do IBGE contradiz tanto com o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged) quanto com o Dieese. "São pesquisas contraditórias, mas um dado é importante: tivemos um número muito positivo do Caged que não conseguiu reverter a situação de elevado desemprego no país", afirmou o ministro. Berzoini comentou também que o número de criação de emprego no interior, em algumas regiões, é maior que nas metrópoles, principalmente por causa da agricultura e da industrialização. "Na região metropolitana também há crescimento de emprego, mas em número menor que no interior, o que significa um quadro preocupante porque a conseqüência mais grave do desemprego se dá exatamente nas regiões metropolitanas", disse.