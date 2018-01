Berzoini diz que taxas de desemprego preocupam O ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, reconhece que está "preocupado" com as taxas de desemprego relevadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que atingiu 12% em fevereiro. "Temos que pensar agora o que fazer. Não podemos ver isso sem tomar atitudes e essas medidas precisam ter resultados de curto prazo", afirmou o ministro, que está em Genebra para reuniões na Organização Internacional do Trabalho (OIT). Berzoini ainda reconheceu que as taxas relevadas pelo IBGE frustraram as estimativas do governo sobre a tendência do desemprego no País. "Tínhamos esperança em uma mudança de tendência. Vamos analisar os dados com lupa para ver o que está ocorrendo, pois os indicadores de venda no varejo e de crescimento de emprego formal apontavam para uma melhoria", afirmou.