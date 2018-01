Berzoini e Appy são nomeados para conselho do BNDES O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, como integrantes do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os decretos de nomeação estão publicados no Diário Oficial da União.