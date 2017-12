BES: BDR mantém volume de Telesp Os BDRs - Brazilian Depositary Receipts, recibos de ações da Telefónica espanhola, negociados simultaneamente em São Paulo, Madri e Nova Iorque - tiveram um volume médio diário de transações de R$ 41,53 milhões na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nas duas semanas primeiras de negociação. O volume de negócios dos papéis manteve o mesmo patamar registrado pelas ações da Telesp, uma das mais negociadas do mercado antes de a controladora Telefónica oferecer aos acionistas da empresa paulista a possibilidade de trocar seus papéis por BDRs. O volume médio diário negociado pela Telesp no ano anterior à estréia dos BDRs - entre 4 de julho de 99 e 3 de julho de 2000 - foi de R$ 43 milhões. Com a entrada dos recibos, esse montante foi reduzido para R$ 10,02 milhões. Semelhança não significa transferência de negócios A oscilação dos recibos nas duas primeiras semanas mostrou trajetória parecida com a de sua correspondente em Madri. O BDR da Telefónica apresentou alta de 5,7% no período, ante ganho de 6,8% das ações da empresa na Espanha. Vale lembrar que os acionistas tinham em mãos, nessas duas semanas, os recibos dos BDRs. A semelhança entre esses volumes não indica necessariamente que houve transferência de negócios de Telesp para Telefónica, explicou o diretor da corretora BES Securities, Rondon Pinto. Segundo ele, a primeira semana representa um cenário de correções, quando o mercado está se acostumando com o quadro e estabelecendo posições. A negociação com os próprios BDRs começa hoje. Veja, no link abaixo, a opinião de alguns analistas com relação aos BDRs da Telefónica.