Bes recomenda ações para o atual cenário A BES Securities recomenda a compra das ações da Telemar, Tele Celular Sul, Cemig, Unibanco e Usiminas neste mês como posições para enfrentar o atual cenário de turbulências externas e conturbado momento político do País. Segundo estudo elaborado pela instituição, apesar das últimas notícias, o Brasil continua sendo "um porto seguro de crescimento." A análise da corretora apontou que as melhores opções de investimento são as companhias de setores sensíveis à queda na taxa de juros e à recuperação econômica. Observando as atuais possibilidades de aplicações, a BES concluiu que as ações da Telemar estão bastante descontadas. Segundo o estudo, os papéis da operadora de telefonia fixa estão mais baratos do que de empresas semelhantes negociadas em outros mercados. De acordo com as projeções da BES, sem contar as possibilidades de ganhos com a Banda D, as ações indicam valorização de 24%. Quanto à Tele Celular Sul, a instituição aponta que o investimento nos papéis da operadora representa um potencial de valorização acima de 68%. Isso porque a companhia também está muito subavaliada em relação a companhias internacionais, segundo a BES. Sobre a Cemig, o relatório comenta que a mudança de cenário político no Estado de Minas Gerais deverá ter impacto positivo na percepção de risco da empresa, levando-a a outro patamar de preço. Além disso, uma análise fundamentalista aponta que a Cemig tende a passar a adicionar valor aos seus acionistas com o processo de desregulamentação do setor de energia elétrica. Os papéis oferecem um oportunidade de ganho de cerca de 57%, pela análise da BES. A indicação para o Unibanco baseou-se nos benefícios que a instituição financeira teria com a redução na percepção de risco Brasil, pois isso reduziria seu custo de captação. A perspectiva é que as ações do Unibanco apresentem uma valorização de aproximadamente 25%. O estudo ressalta também que uma provável redução no recolhimento do compulsório fará o banco ter seu valor elevado. A Usiminas, por sua vez, é fortemente beneficiada pelo cenário macroeconômico por ter uma intensa correlação com o Produto Interno Bruto (PIB) industrial, com perspectiva de crescimento, segundo a BES. De acordo com a corretora, depois de pesados investimentos, que resultaram na verticalização e na otimização da produção, a empresa vai direcionar seus esforços na redução do endividamento. Os papéis da siderúrgica apontam a possibilidade de rendimento de 29% pelo estudo. A corretora diz que os fundamentos positivos do País irão se sobressair aos negativos no longo prazo. Isso propiciaria o descolamento do risco Brasil, contaminado pela desvalorização da moeda turca. No relatório, a BES afirma que o Ibovespa deve encerrar o ano em 21.500 pontos, uma alta de 33,34% frente à marca de sexta-feira.