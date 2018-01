BES recomenda compra de ações da Copel A BES Securities reiterou a recomendação de compra das ações da Companhia Paranaense de Energia (Copel). A corretora projeta um preço-justo de R$ 23,40 para o lote de mil ações da companhia, o que significa uma valorização de 30% em relação ao fechamento de terça-feira, que foi de R$ 17,99. O governo do Estado do Paraná informou que está iniciando o processo de licitação para a contratação da consultoria que irá fazer a avaliação econômico-financeira e a modelagem de venda do controle acionário da Copel. A expectativa da BES é que a privatização da Copel ocorra ainda neste ano.