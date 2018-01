Bes recomenda compra de Embratel PN A Bes Securities reiterou a recomendação de compra para as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Embratel, com preço-alvo de R$ 41,54 - sem data prevista para que essa meta seja atingida. A corretora acredita no incremento do tráfego, o que compensaria as perdas com a redução da participação de mercado. Por essas razões, a BES aposta que a Embratel está bem posicionada para enfrentar o crescimento da concorrência no mercado nacional. A instituição informou ainda que a participação da empresa nos leilões do SMP seria muito positivo, pois permitiria sinergias em qualquer área que fosse adquirida, uma vez que a Embratel atua em todo o País. No entanto, a companhia já afirmou que não participará dos leilões.