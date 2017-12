BES recomenda compra de Sadia A BES Securities recomendou a compra das ações PN da Sadia, com preço-justo de R$ 1,75 por ação. O analista Rafael Quintanilha disse que, apesar do resultado do primeiro semestre ter ficado abaixo do esperado, o setor deverá recuperar-se no segundo semestre, principalmente no mercado interno. Desta forma, a companhia conseguirá recuperar suas margens até o fim do ano. Ele lembrou que o primeiro semestre foi prejudicado pela pressão nos custos, que não foram repassados para os preços. O analista prevê que o faturamento bruto para o ano deverá ficar em torno de R$ 3,500 bilhões contra a projeção inicial de R$ 3,533 bilhões. O mercado interno deve responder por 69,8% do faturamento total. As vendas totais deverão crescer 13,1% este ano, enquanto as vendas apenas para o mercado interno subirão 10,8%, espera Quintanilha. O Ebitda foi estimado em R$ 180 milhões para 2000, o que corresponde a um aumento de 20,8% sobre 1999.