BES recomenda compra de Telemar O BES Securities está reiterando sua recomendação de compra para as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telemar Participações. Com o preço justo calculado em R$ 64,69 por lote de mil ações, os papéis da empresa possuem um potencial de valorização de 47,49% frente a cotação de ontem - R$ 43,86. De acordo com a corretora, há rumores no mercado de que está bem próxima a entrada de um parceiro estratégico nos negócios da companhia. O BES destaca que este fato é muito importante, pois a empresa ganha mais experiência para cumprir suas diretrizes a partir de 2002. Além disso, a estratégia também tem o objetivo de gerar mais confiança junto aos seus acionistas. A corretora também destacou a notícia de que a Telemar Participações irá levantar recursos que serão destinados ao pagamento da terceira parcela referente ao seu processo de privatização. A companhia pretende obter R$ 620 milhões através do lançamento de debêntures - título de renda fixa emitido por sociedade anônima para tomar empréstimo no mercado -; retirar R$ 600 milhões do seu próprio caixa; e angariar outros R$ 380 milhões junto ao grupo controlador - Andrade Gutierrez, La Fonte, Macal, Fiago, BNDESPar e mais duas empresas de valores mobiliários do Banco do Brasil.