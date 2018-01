Bes Securities recomenda BR Telecom e Telemar A BES Securities está recomendando compra das ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Brasil Telecom Participações e da Telemar, que devem entrar juntas no leilão da banda D em São Paulo. Em relatório divulgado ontem, a BES afirma que cada companhia estaria criando uma subsidiária integral para depois formar um consórcio que participaria do leilão. Os analistas da BES avaliam que essa estratégia é positiva em função dos elevados investimentos necessários. No relatório, a corretora informa que a Brasil Telecom deve ser a mais beneficiada pela notícia da parceria, já que havia receio de que a Telecom Italia participasse sozinha do leilão e não via subsidiária brasileira. Para a Telemar, a BES também prevê um efeito positivo, mas avisa que a reação dos papéis seria maior se o acordo tivesse sido firmado com uma empresa internacional. O preço-alvo projetado - sem prazo definido para que essa meta seja atingida - para a Brasil Telecom PN é de R$ 31,76, o que indica um potencial de valorização de 33,4% em relação ao fechamento de ontem. O preço-alvo - sem prazo definido para que essa meta seja atingida - da BES para a Telemar PN é de R$ 56,32, uma previsão de alta de 19,5%.