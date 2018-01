Bes Securities: recomendações de investimento A corretora BES Securities recomenda aos investidores do mercado de ações que concentrem suas compras em 2001 em empresas com três características: forte fluxo de caixa, elevada sensibilidade à taxa de juros e boa liquidez em Bolsa. As empresas de telefonia fixa e as de energia elétrica, segundo a corretora, são boas opções porque apresentam forte fluxo de caixa com relativamente baixa sensibilidade aos ciclos econômicos. O esperado aumento das tarifas de energia em 2001 também deve beneficiar as elétricas, segundo os analistas. Outra recomendação da corretora é que o investidor inclua em sua carteira as ações da Sabesp, empresa que tem elevado endividamento e que deve ganhar com a queda das taxas de juros. Os papéis da Sabesp também devem ter um aumento no volume de negócios devido ao lançamento, ainda neste ano, de ADRs - recibos de com sede em outros países através dos quais ações de outros países são negociadas na Bolsa de Nova York (Nyse). Pelos cálculos da BES, a Sabesp tem potencial de valorização de 48,7% e pode alcançar um preço de 252,70 por lote de mil no final do ano. O relatório da BES Securities com recomendações aos investidores de ações considera ainda boas opções a Usiminas, com elevada margem de financiamento de seus investimentos e também estreitamente relacionada ao crescimento industrial brasileiro, e a Companhia Vale do Rio Doce, pela qualidade do seu fluxo de caixa. A carteira indicada pela BES Securities para 2001 também tem papéis de bancos e de empresas de varejo, setores que têm maior sensibilidade à taxa de juros. A queda dos juros contribui, por exemplo, para o aumento do consumo. Petrobrás é destaque para longo prazo Para a BES Securities, a empresa brasileira que deve ter prioridade nos investimentos de longo prazo é a Petrobrás, devido ao seu grande potencial de crescimento e de corte de custos. Os analistas reconhecem que o lucro da Petrobrás poderá ser afetado pela queda do preço do petróleo neste ano, mas acreditam que os papéis da companhia ainda têm espaço para altas. Segundo a BES, a Petrobrás pode se valorizar até 45,8% neste ano, chegando a um preço de R$ 66,2 por ação. Apesar de prever crescimento para as receitas das empresas de telefonia celular, a BES Securities prefere deixar essas ações fora da carteira recomendada aos investidores para 2001. A corretora considera que existe uma aversão em nível mundial ao setor. Em relação a todo o mercado acionário, as projeções da BES Securities para 2001 são muito positivas. A corretora acredita que o Ibovespa (principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo) pode subir até 36%, para 20.700 pontos em dezembro.