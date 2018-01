Bezos, fundador da Amazon, supera Buffett e se torna o 3º mais rico do mundo

Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, tornou-se a terceira pessoa mais rica do mundo pela primeira vez, segundo levantamento da revista norte-americana Forbes, superando Warren Buffett, presidente da Berkshire Hathaway.

A fortuna de Bezos era de US$ 65,3 bilhões no fim da tarde de quinta-feira, 28, acima do montante de US$ 64,9 bilhões estimado para Buffett.

O cofundador da Microsoft Bill Gates continuou à frente do ranking, como o mais rico do mundo, com fortuna estimada em US$ 77,7 bilhões, seguido pelo espanhol Amancio Ortega, fundador da Inditex - dona da rede de lojas de departamento Zara -, com US$ 72,7 bilhões.

O cofundador e presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, permaneceu em quinto lugar, com US$ 54 bilhões.

Aos 52 anos, Bezos tem cerca de 18% da gigante do comércio eletrônico Amazon. As ações da companhia tiveram valorização de 50% desde o início de fevereiro, um reflexo da preferência das pessoas que, em vez de recorrer aos shoppings, cada vez mais fazem compras em site de e-commerce.

Além de atuar como varejista, Bezos levou a Amazon a se tornar uma gigante em vários setores, seja por meio da fabricação do leitor digital Kindle ou da oferta de filmes via streaming.